Докладчик ПАСЕ по Навальному решил съездить в Россию

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Спецдокладчик Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по вопросу о предполагаемом отравлении Алексея Навального Жак Мэр запросит у российских властей разрешения на визит в Россию для подготовки доклада по ситуации вокруг Навального.

Об этом пресс-служба ПАСЕ сообщила в твиттере по итогам слушаний по ситуации 19 января.

"Я бы хотел попросить разрешения с целью иметь возможность поехать в Россию как можно скорее... Это было бы важным элементом нашей работы - увидеть представителей властей в Москве, а также, возможно, посетить места в Сибири, где произошли события", - сказал Мэр на слушаниях.

Ведущий мероприятия сказал, что у Мэра есть разрешение комиссии на это.

Предполагалось, что в слушаниях примет участие сам Навальный, но его задержали по прибытии в Москву 17 января и арестовали. Вместо него в мероприятии принял участие его соратник Леонид Волков.

Российская делегация в слушаниях не участвовала.