Россия отказалась участвовать в ПАСЕ в слушаниях по "делу Навального"

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Российская делегация отказалась участвовать в слушаниях в Парламентской ассамблее Совета Европы по вопросу о предполагаемом отравлении оппозиционера Алексея Навального, сообщил докладчик ПАСЕ по этому вопросу Жак Мэр. Ему об этом сообщил зампред ассамблеи Петр Толстой.

"Я попросил, чтобы все-таки кто-то поучаствовал, но, к сожалению, никто сегодня не сможет представить российскую позицию, ответить ни на наши вопросы, ни на вопросы приглашенных. Мы сделали все возможное, чтобы пригласить Россию", - сказал Мэр на слушаниях.

Основными вопросами к российским властям в связи со случившимся, по его словам, - это где и когда могло произойти отравление Навального.

Мэр напомнил, что правительство Германии и Совет ЕС говорят, что это произошло в России. Москва возражает, что это не так, и если Навального отравили, то это могло произойти либо в самолете по пути из Омска в Берлин, либо уже в клинике Charite.

"Но если его отравили в Берлине, или в самолете, кто это сделал, и каким образом эти люди смогли получить "Новичок", нервнопаралитическое вещество, которое не должно существовать?" - спросил докладчик.

Мэр отметил, что в заседании должен был принять участие и сам Навальный, однако его задержали и арестовали в Москве. Поэтому на слушаниях выступит соратник оппозиционера Леонид Волков.

Западные политики и чиновники осудили задержание Навального и потребовали его освободить. В Москве эту реакцию назвали скоординированной попыткой отвлечь внимание от проблем Запада.