В КЧР завершили спасательные работы на месте схода лавины

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Спасательные подразделения завершили работы на склоне горы Мусса-Ачитара горнолыжного курорта Домбай в Карачаево-Черкесии, где накануне сошла снежная лавина, сообщает ГУ МЧС России по КЧР.

"18 января было найдено тело мужчины, иные пострадавшие и погибшие не обнаружены. "Тело" сошедшей лавины спасатели обследовали в полном объеме", - говорится в сообщении. По данным чрезвычайного ведомства, спасатели обследовали 60 тыс. кв. метров снежной массы.

В понедельник днем на горнолыжном курорте Домбай на горнолыжную трассу на горе Мусса-Ачитара сошла снежная лавина. Под снегом обнаружено тело одного погибшего - президента федерации горнолыжного спорта и сноуборда Карачаево-Черкесской республики "Домбай" Хаджи-Мурата Маршанкулова.

При этом ранее сообщалось, что под снегом могут находиться от четырех до 12 человек. Позже было установлено местонахождение четырех туристов, судьба которых оставалась неизвестной после схода лавины. Все четверо были на территории курортного поселка, под лавину они не попали.

Причиной схода лавины могли стать работы по принудительному спуску снежных масс, которые проводились в горах Домбая. Было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожностисмерть человека).

Это уже второй за последние дни случай со сходом лавины на горнолыжных курортах. Так, в ночь на 9 января в пригороде Норильска на горнолыжном курорте "Гора Отдельная" лавина накрыла шесть построек, где находились люди. Под снежными завалами были обнаружены тела женщины, ее полуторагодовалого ребенка и отца семейства. 14-летний сын погибшей семейной пары в тяжелом состоянии был госпитализирован.