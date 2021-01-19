После схода лавины в Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело

Фото: ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике/ТАСС

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело о халатности после схода снежной лавины на горнолыжном курорте Домбай в Карачаево-Черкесии и гибели человека, сообщает следственное управление СКР по КЧР.

Дело заведено по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека), говорится в сообщении.

"В рамках расследования уголовного дела допрашиваются свидетели и очевидцы, изымается интересующая следствие документация", - добавили в СКР.

Снежная лавина сошла на горнолыжную трассу в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара днем 18 января. Снегом накрыло два пункта проката лыж и повредило кафе. Обнаружен один погибший. Также найдены живыми несколько отдыхающих, которые находились в Домбае в момент инцидента.

Поисково-спасательные работы приостанавливали на ночь. Спасательная операция возобновилась утром 19 января.

Причиной схода лавины могли стать работы по принудительному спуску снежных масс, которые проводились в горах Домбая до схода лавины. "Внизу склон закрыли, а людей убрали. Склон обработали, лавины спустили на трассу Лесную. После этого склон открыли. Потом с другой огневой позиции обрабатывали другие лавинные очаги. А эта лавина пошла рядом в 400 метрах с другого места. Она в это место никогда не выходила. Обычно лавины остаются в ложбине наверху. Возможно, лавина сошла вниз из-за большого объема снега, может, от вибрации", - сообщал командир Домбайского противолавинного отряда Рамазан Абазалиев.