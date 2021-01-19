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На курорте в Домбае нашли двух пропавших туристов

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Установлено место нахождения еще двоих туристов, которые не выходили на связь после схода снежной лавины на горнолыжном курорте Домбай в Карачаево-Черкесии, сообщили "Интерфаксу" в ГУ МЧС России по КЧР.

"На телефон "горячей линии" поступила информация от родственников отдыхающих, о том, что после схода снежной лавины они не могут связаться со своими близкими. Позже два человека были обнаружены в поселке Домбай. Под лавину они не попали", - сказал сотрудник ГУ МЧС России по КЧР.

Ранее в чрезвычайном ведомстве "Интерфаксу" сообщили, что вышли на связь двое туристов - муж и жена, судьба которых оставалась неизвестной после схода лавины. С туристами ничего не произошло. Они находились на территории курортного поселка.

Таким образом, к настоящему времени найдены живыми четверо отдыхающих, которые, предположительно, могли оказаться под лавиной в Домбае.

На данный момент нет никакой информации о том, что еще кто-то может оставаться под лавиной, отметил собеседник агентства.

Сход снежной лавины на горнолыжную трассу в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара произошел примерно в 13:30 в понедельник. Снегом накрыло два пункта проката горнолыжного снаряжения, также было повреждено кафе. Под снегом после сошедшей в Домбае лавины уже обнаружено тело одного погибшего. По предварительной информации, погиб президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда Карачаево-Черкесской республики "Домбай" Хаджи-Мурат Маршанкулов. При этом ранее сообщалось, что под снегом могут находиться от четырех до 12 человек.

Причиной схода лавины в Домбае могли стать работы по принудительному спуску снежных масс, которые проводились в горах Домбая до схода злополучной лавины. "Внизу склон закрыли, а людей убрали. Склон обработали, лавины спустили на трассу Лесную. После этого склон открыли. Потом с другой огневой позиции обрабатывали другие лавинные очаги. А эта лавина пошла рядом в 400 м с другого места. Она в это место никогда не выходила. Обычно лавины остаются в ложбине наверху. Возможно, лавина сошла вниз из-за большого объема снега, может от вибрации", - рассказал командир Домбайского противолавинного отряда Рамазан Абазалиев.

Это уже второй за последние дни случай со сходом лавины на горнолыжных курортах. Так, в ночь на 9 января в пригороде Норильска на горнолыжном курорте "Гора Отдельная" лавина накрыла шесть построек, где находились люди. Под снежными завалами были обнаружены тела женщины, ее полуторагодовалого ребенка и отца семейства. 14-летний сын погибшей семейной пары в тяжелом состоянии был госпитализирован.

КЧР Домбай

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