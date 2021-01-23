В Хабаровске прошла акция в поддержу Навального и Фургала

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В Хабаровске в субботу проходит несанкционированная акция в поддержку арестованных экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и политика Алексея Навального.

Согласно сообщению на сайте мэрии Хабаровска, в акции участвовали около 250 человек. Местный интернет-портал DVhab.ru пишет, что на площади Ленина собрались 200-300 человек.

В ходе акции несколько ее участников были задержаны. Полиция информацию о количестве задержанных пока не сообщает. По оценкам DVhab, в автозаки увели не менее десяти человек.

В 14:48 по местному времени (7:48 мск) хабаровский портал сообщил, что "митинг практически сошел на нет".

Штабы Навального в регионах призывали провести 23 января акции в поддержку арестованного политика. Ни в одном городе такую акцию не согласовали. В Генпрокуратуре и МВД предупредили об ответственности за участие в митингах. В ряде городов соратников Навального начали задерживать и арестовывать еще за несколько дней до акции.

В Хабаровске, помимо Навального, задержанного в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию, протестующие также высказывались в поддержку Фургала. Митинги с требованием освободить экс-губернатора продолжались в Хабаровске по субботам почти полгода.