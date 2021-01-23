Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 03:31Заразились
на 22.01В России 3 677 352+21 513В мире 98 174 074+659 663

На Дальнем Востоке проходят акции в поддержку Навального

На Дальнем Востоке проходят акции в поддержку Навального
Участница митинга в поддержку Алексея Навального в окружении ОМОНа на митинге в Хабаровске
Фото: Дмитрий Моргулис/ТАСС

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Несанкционированные акции в поддержку арестованного политика Алексея Навального проходят во Владивостоке, Южно-Сахалинске и Якутске. Также акция прошла в Хабаровске, но там она почти завершилась.

Информацию о количестве участников акций ни местные органы власти, ни полиция не сообщают.

Полиция задерживает участников акций. О количестве задержанных также не сообщается.

Штабы Навального в регионах призывали провести 23 января акции в поддержку арестованного политика. Ни в одном городе такую акцию не согласовали. В Генпрокуратуре и МВД предупредили об ответственности за участие в митингах. Многих соратников Навального начали задерживать и арестовывать еще за несколько дней до акции.

Навальный был задержан в воскресенье на паспортном контроле в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию. Поводом для задержания стало постановление начальника УФСИН по Москве от 29 декабря 2020 года, в соответствии с которым политик был объявлен в розыск "за систематические нарушения условий испытательного срока" по делу "Ив Роше", истекшего 30 декабря. 18 января Химкинский горсуд на выездном заседании в отделе полиции арестовал Навального до 15 февраля.

Возвращение Навального

11
Алексей Навальный в самолетеАлексей Навальный и его жена Юлия садятся в самолет в БерлинеАлексей и Юлия Навальные на бортуОбстановка у аэропорта "Внуково"Сотрудники полиции охраняют международный аэропорт "Внуково"Полиция во время задержания сторонника НавальногоПравоохранительные органы вытесняют людей от здания аэропорта "Внуково"Алексей и Юлия Навальные в автобусе в аэропорту "Шереметьево"Сотрудники полиции уносят задержанного в автозакОчередь из ожидающих у входа в аэропорт "Внуково"Задержание женщины во "Внуково"
Алексей Навальный в самолете
Дальний Восток Владивосток Южно-Сахалинск Якутск

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 23 января

В Хабаровске прошла акция в поддержу Навального и Фургала

Суд в Москве арестовал адвоката Гильманова на пять суток

Объявлены лауреаты премии "Золотой орел"

Взрыв газа произошел в супермаркете в Краснодаре

Что произошло за день: пятница, 22 января

Пандемия коронавируса

В Роспотребнадзоре отметили неточность экспресс-тестов на COVID-19

Возбуждено уголовное дело о вовлечении детей в протесты 23 января

Возбуждено уголовное дело о вовлечении детей в протесты 23 января

Генпрокуратура пригрозила участникам акций 23 января статьей о массовых беспорядках

Генпрокуратура пригрозила участникам акций 23 января статьей о массовых беспорядках

Любовь Соболь оштрафована на 250 000 рублей

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');