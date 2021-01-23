На Дальнем Востоке проходят акции в поддержку Навального

Участница митинга в поддержку Алексея Навального в окружении ОМОНа на митинге в Хабаровске Фото: Дмитрий Моргулис/ТАСС

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Несанкционированные акции в поддержку арестованного политика Алексея Навального проходят во Владивостоке, Южно-Сахалинске и Якутске. Также акция прошла в Хабаровске, но там она почти завершилась.

Информацию о количестве участников акций ни местные органы власти, ни полиция не сообщают.

Полиция задерживает участников акций. О количестве задержанных также не сообщается.

Штабы Навального в регионах призывали провести 23 января акции в поддержку арестованного политика. Ни в одном городе такую акцию не согласовали. В Генпрокуратуре и МВД предупредили об ответственности за участие в митингах. Многих соратников Навального начали задерживать и арестовывать еще за несколько дней до акции.

Навальный был задержан в воскресенье на паспортном контроле в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию. Поводом для задержания стало постановление начальника УФСИН по Москве от 29 декабря 2020 года, в соответствии с которым политик был объявлен в розыск "за систематические нарушения условий испытательного срока" по делу "Ив Роше", истекшего 30 декабря. 18 января Химкинский горсуд на выездном заседании в отделе полиции арестовал Навального до 15 февраля.