Акции сторонников Навального проходят в городах Центральной России

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального проходят в субботу в крупных городах Центральной России, передают корреспонденты "Интерфакса".

Акция в Липецке стартовала на площади Победы и продолжилась шествием по улице Советской. На своей странице "ВКонтакте" координатор штаба Навального в Липецке Илья Данилов сообщил, что его задержали сотрудники МВД за час до начала акции.

Митинг в Костроме прошел на Октябрьской площади. Затем участники двинулись по улице Советской в сторону зданий Костромской областной думы и администрации города. Организатор митинга Александр Зыков на своей странице в соцсети сообщил, что его задержали до начала мероприятия и доставили в отдел полиции.

Ярославцы собрались на акцию на площади Труда, а затем шествие направилось по улице Свободы в сторону здания регионального правительства. Вход на Советскую площадь перед правительством области перекрыли полицейские, участники акции остановились за зданием обладминистрации.

Телеграм-канал "Штаб Навального в Ярославле" сообщил о задержании координатора штаба Елены Лекиашвили и сотрудника штаба Александра Смирнова.

В Белгороде участники собрались у центрального парка имени Ленина, затем прошли по улицам города к центральной площади города, где состоялся митинг. Полиция митингующим не препятствовала. Акция прошла мирно, без провокаций и эксцессов.

"Полиция не вмешивалась вообще, даже помогала. В частности, перекрыли дороги (чтобы прошла колонна - ИФ), за что им уважение", - сообщил координатор белгородского штаба Навального Максим Климов.

Позже он сообщил о своем задержании, отметив, что ему, предварительно, вменяют ст. 20.2 КоАП РФ - "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".

В Туле участники акции собрались в Сквере Памяти жертв политических репрессий. Акция не была согласована с городскими властями.

О количестве участников акций и задержанных местные органы власти и правоохранительные органы не сообщают.