В Петербурге на несогласованной акции оппозиционер ударил полицейского

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В Петербурге мужчина из колонны участников несанкционированной акции сторонников оппозиционера Алексея Навального напал на полицейского.

Видеозапись инцидента появилась в соцсетях ранее в субботу. Согласно видео, мужчина выскочил на проезжую часть и в ответ на замечание инспектора ГИБДД ударил его по лицу.

В Главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области "Интерфаксу" подтвердили инцидент. По словам собеседника агентства, это произошло в районе выставочного зала "Манеж", приняты меры по задержанию нападавшего.

Пострадавшего полицейского осматривают медики.

В субботу в Москве и других городах России проходят несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, арестованного после возвращения в страну.