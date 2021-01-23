Штаб Навального в Петербурге сообщил о задержании своего координатора

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Во время несогласованной акции сторонников оппозиционера Алексея Навального задержана координатор его штаба в Петербурге Ирина Фатьянова.

"Вероятно, везут в 28 отделение полиции", - сообщается в субботу в телеграм-канале петербургского штаба.

В субботу в Москве и других городах России проходят несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, арестованного после возвращения в страну.