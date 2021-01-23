В Петербурге завели дело после нападения на двух инспекторов ДПС

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту нападения на двух дорожных полицейских в Петербурге во время несанкционированного шествия сторонников оппозиционера Алексея Навального, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

Производство ведется по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По предварительным данным, около 14:30 по Москве на Сенатской площади неизвестный напал на двух инспекторов ДПС, охранявших общественный порядок, и нанес им удары по лицу и голове. В настоящее время устанавливается личность и ведется розыск подозреваемого, добавил собеседник агентства.

Официальной информацией правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

Ранее в субботу в соцсетях появилась видеозапись инцидента. На ней зафиксировано, как мужчина из колонны протестующих выскочил на проезжую часть и в ответ на замечание инспектора ГИБДД ударил его по лицу.