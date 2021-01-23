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В Управделами президента осудили агрессию против машин с "мигалками"

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В Управлении делами президента РФ считают недопустимыми акты агрессии против автомобилей со спецсигналами, многие из которых в период пандемии развозят врачей к больным коронавирусом.

"Участники несанкционированных акций проявляют агрессию и насилие в отношении водителей автомобилей. У нас также три автокомбината Управделами президента. В период пандемии они доставляют на служебных машинах врачей, которые лечат больных на дому. Подобные действия недопустимы. Это просто ужасно и страшно", - сказала "Интерфаксу" официальный представитель Управделами Елена Крылова.

Так она прокомментировала инцидент на Трубной площади Москвы. Там протестующие заблокировали автомобиль со спецсигналом, а затем напали на него и избили водителя. Крылова, однако, отметила, что машина, подвергшаяся нападению, не принадлежит управделами.

"Конечно, если пациент ждет врача, а машина попадает в такую переделку, и добрый, как когда-то назывался такой митинг, превращается в акт агрессии, где митингующие наносят повреждения машине и водителям, это вызывает недоумение и ужас", - заявила Крылова.

В связи с этим представитель Управделами президента призвала водителей трех автопарков Управления продумывать маршруты передвижения таким образом, чтобы избежать аналогичных инцидентов.

В Москве в субботу проходит несанкционированная акция в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. По данным ОНК Москвы, задержаны более 600 человек.

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