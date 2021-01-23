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В ОНК сообщили о более чем 600 задержанных на акции в Москве

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников сообщил, что, по предварительным данным, на несогласованных акциях в столице задержаны свыше 600 человек.

Несанкционированные акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального прошли в субботу во многих городах страны, включая Москву.

Задержания начались на Пушкинской площади, на которой стартовала акция, затем протестующие начали перемещаться по городу. Происходили стычки с силовиками. Среди задержанных оказались дети.

Днем МВД сообщало, что на акцию собрались около четырех тысяч человек, с тех пор обновленные официальные данные не озвучивались.

Москва ОНК

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