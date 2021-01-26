Песков заявил, что водитель служебной машины после нападения в Москве лишился глаза

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Водитель служебной машины, на которую 23 января на Трубной площади напали провокаторы, лишился глаза, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее о том, что ему выбили глаз, сообщали источники СМИ.

Он отметил, что в тот день многие почувствовали на себе воздействие провокаторов из среды несогласных.

"Многие почувствовали на себе их прямое воздействие, физическое. Многие из правоохранителей почувствовали это на себе. Мы все с вами помним водителя, который лишился глаза благодаря этим "мирным" несогласным", - сказал Песков журналистам.

По его словам, "в этом заключается большая опасность и об этом говорит президент".

Вечером 23 января в соцсетях появилась видеозапись, на которой участники несогласованной акции в Москве забрасывают снежками машину с мигалкой на Цветном бульваре. К автомобилю подбегали люди и ударяли по нему. В СК затем сообщили, что машина была повреждена, а водителю в лицо распылили газ из баллончика. По факту возбуждено уголовное дело. Источники СМИ уточняли, что водитель получил травму глаза.

В Управделами президента затем осудили это нападение, но отметили, что пострадавшая машина не относится к этому управлению.