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Кузнецова назвала число задержанных на митингах несовершеннолетних

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Около 300 несовершеннолетних было задержано на несанкционированных акциях в России, из них около 70 – в Москве, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в своем фейсбуке.

Она отметила, что эти цифры еще будут уточняться, за многими детьми уже приехали родители, и их отпустили домой.

Также омбудсмен сообщила, что некоторые дети, которых родители взяли с собой на несанкционированные акции, терялись в толпе.

"В регионах, где незаконные акции все-таки проходили, дети в основном пришли из любопытства, так как были проинформированы о мероприятии. Детей задерживали до прибытия родителей, маленьких полиция старалась как можно скорее вытащить из толпы, чтобы спасти от трагедий, которых, к счастью не случилось", – отметила Кузнецова.

Жители многих городов России вышли в субботу на несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который сейчас находится в СИЗО "Матросская тишина".

Протесты в Москве

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Анна Кузнецова

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