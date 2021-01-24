Что произошло за день: воскресенье, 24 января

Уголовные дела по итогам акции в Москве и комментарий Кремля в связи с протестами

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- СК возбудил новые уголовные дела после акции в Москве. Расследуются случаи нападения на сотрудников правоохранительных органов. Омбудсмен Татьяна Потяева сообщила более чем о тысяче задержанных в субботу. В медицинских учреждениях оказались 29 человек, всех уже отпустили домой.

- Песков заявил, что несогласованные акции в субботу были малочисленными. "Нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина", - сказал пресс-секретарь президента РФ. Он также заявил, что описанный в расследовании Навального дворец не имеет отношения к Путину, а заговорили о нем для "раскачки ситуации".

- В России коронавирусом заразились еще 21 127 человек. За сутки выздоровели 22 445 человек, умер 491 пациент.

- Мария Алехина и Люся Штейн получили административное наказание за организацию несанкционированной акции. Участнице Pussy Riot назначили штраф в размере 30 тысяч рублей, а муниципальному депутату по Басманному району Москвы - арест на десять суток.

- В Петербурге задержали напавшего на инспекторов ДПС мужчину. Им оказался 36-летний IT-специалист коммерческой фирмы. Он признался, что в субботу залез на эвакуатор, а затем ударил двоих инспекторов и скрылся.

- "Ростех" сообщил о разработке истребителя-перехватчика на смену МиГ-31. Самолет под условным названием "МиГ-41" находится на стадии опытно-конструкторских работ.

- В Китае спасли 11 шахтеров, в течение двух недель остававшихся под завалами. Лица спасенных закрыли масками, чтобы они не повредили зрение после проведенных в темноте дней. Судьба еще десяти человек остается неизвестной.