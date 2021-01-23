Власти Москвы сообщили о 19 COVID-пациентах среди участников протестов

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Девятнадцать человек, зараженных коронавирусом, пришли на несанкционированную акцию в Москве, говорится в сообщении департамента здравоохранения Москвы.

Таковы данные, собранные через приложение "Социальный мониторинг", которое используется для проверки соблюдения пациентами карантина.

В Москве и других городах РФ проходят несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, арестованного после возвращения в Россию.