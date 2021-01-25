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В Петербурге возбудили уголовное дело о перекрытии дорог

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Возбуждено уголовное дело по факту препятствования движению в центре Петербурга в минувшую субботу, сообщает в понедельник пресс-служба регионального главка МВД.

"Следственным управлением УМВД России по Центральному району Петербурга в отношении неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 267 УК РФ (Воспрепятствование движению транспортных средств и пешеходов на улично-дорожной сети)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 23 января с 9:30 до 17 часов по московскому времени "неизвестные препятствовали движению транспортных средств и пешеходов в центре города". Группа граждан вышла на проезжую часть Малой Морской улицы, создав тем самым угрозу безопасности, вынуждая водителей автомобилей применять опасные маневры, чтобы не наехать на пешеходов, поясняет ведомство.

В настоящее время устанавливаются предполагаемые виновники.

Накануне, 24 января, стало известно, что уголовное дело о перекрытии дорог в ходе протестов в минувшую субботу возбудили в Москве.

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Навального прошли 23 января во многих городах страны.

Акции в поддержку Алексея Навального

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НовосибирскЕкатеринбургСанкт-ПетербургЯкутскМоскваИвановоВладивостокХабаровскЕкатеринбургКемеровоТомскЕкатеринбургСочи
Новосибирск
Петербург МВД

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