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Московская полиция возбудила уголовные дела о перекрытии дорог на протестах

Московская полиция возбудила уголовные дела о перекрытии дорог на протестах
Митинг в Москве 23 января
Фото: EPA/Votock-photo

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Столичное управление МВД возбудило уголовное дело о приведении в негодность транспортных средств или путей сообщения после перекрытия участниками несанкционированной акции 23 января в Москве дорог, сообщили "Интерфаксу" в Главном управлении МВД России по Москве.

В полиции сказали, что некоторые участники акции собирались привести в негодность пути сообщения, и для этого перекрыли дороги и тротуары. Движение транспорта и пешеходов по перекрытым улицам остановилось.

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В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч. 1 ст. 267 УК РФ.

В управлении напомнили, что в мероприятии участвовали около четырех тысяч человек.

Несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли в субботу во многих городах страны, в том числе в Москве. Алексея Навального арестовали сразу после возвращения в Россию неделю назад.

Столичные следователи возбудили ряд уголовных дел по статьям о применении насилия в отношении представителя власти, уничтожении имущества и хулиганстве.

Как заявила уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева, в субботу в Москве было задержано более 1000 человек.

Протесты в Москве

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Москва Алексей Навальный

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