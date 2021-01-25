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Суд в Казани оштрафовал 143 участника субботней акции

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В минувшие выходные Вахитовский суд Казани рассмотрел 144 административных дела в отношении участников не согласованной акции в поддержку Алексея Навального, вынес 143 штрафа и одно дело закрыл за отсутствием состава преступления, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Татьяна Салова.

Административный протокол на координатора местного штаба Навального Олега Емельянова в суд пока не поступал, добавила Салова.

Данным МВД Татарстана о количестве задержанных участников акции "Интерфакс" пока не располагает.

23 января в центре Казани прошла акция оппозиции. Сторонники Навального прошли от центральной улицы Баумана до площади Свободы, где провели спонтанный митинг под окнами здания правительства республики. В ходе акции были задержания, в том числе среди журналистов. Представителей СМИ отпустили в тот же день без составления протоколов.

Акции в поддержку Алексея Навального

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Новосибирск
Казань Вахитовский суд Татарстан Алексей Навальный Олег Емельянов

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