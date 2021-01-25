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Суд назначил двум жителям Кемерова арест после акции 23 января

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В Кемерове Центральный районный суд назначил административные аресты организатору и участнику несогласованной акции 23 января, сообщила пресс-служба суда.

Координатор кемеровского штаба Алексея Навального Станислав Калиниченко получил семь суток ареста за нарушение порядка организации массовой акции (ч.2 ст.20.2 КоАП.

Участник митинга Николай Зонов получил десять суток ареста по ст.19.3 ч.1 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

Оба постановления в законную силу еще не вступили.

Акция 23 января прошла в поддержку арестованного политика Алексея Навального. Она не была согласована.

Акции в поддержку Алексея Навального

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Новосибирск
Кемерово Центральный суд Алексей Навальный МВД Станислав Калиниченко Николай Зонов

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