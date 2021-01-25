РФ завершит создание самолета МС-21, несмотря на санкции

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Проекту создания среднемагистрального самолета МС-21 пытаются препятствовать путем санкций, но Россия все равно завершит работу над ним, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Создается у нас среднемагистральный самолет МС-21. Чуть ли не на каждом шагу палки в колеса вставляют с помощью тех же санкций", - сказал он в понедельник на встрече с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества.

"Но ничего, мы постепенно, даже если приходится по графику производства что-то вправо сдвигать, все равно делаем и будем это делать, причем будем делать успешно", - заверил Путин.

МС-21 - среднемагистральный пассажирский самолет, создаваемый предприятиями "Ростеха". В данный момент проходит испытания. Начало серийного производства самолета уже неоднократно переносилось. Одной из причин были санкции США в отношении компании "Аэрокомпозит", повлекшие прекращение поставок композиционных материалов для создания самолета. Российским поставщиком компонентов выбран завод "Росатома" в ОЭЗ "Алабуга".