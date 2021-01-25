Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:16Заразились
на 25.01В России 3 738 690+19 290В мире 99 194 405+447 423

РФ завершит создание самолета МС-21, несмотря на санкции

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Проекту создания среднемагистрального самолета МС-21 пытаются препятствовать путем санкций, но Россия все равно завершит работу над ним, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Создается у нас среднемагистральный самолет МС-21. Чуть ли не на каждом шагу палки в колеса вставляют с помощью тех же санкций", - сказал он в понедельник на встрече с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества.

"Но ничего, мы постепенно, даже если приходится по графику производства что-то вправо сдвигать, все равно делаем и будем это делать, причем будем делать успешно", - заверил Путин.

МС-21 - среднемагистральный пассажирский самолет, создаваемый предприятиями "Ростеха". В данный момент проходит испытания. Начало серийного производства самолета уже неоднократно переносилось. Одной из причин были санкции США в отношении компании "Аэрокомпозит", повлекшие прекращение поставок композиционных материалов для создания самолета. Российским поставщиком компонентов выбран завод "Росатома" в ОЭЗ "Алабуга".

Первый полет МС-21

7
В ходе испытания выполнена имитация захода на посадку с последующим проходом над полосой, набором высоты и разворотомКак пояснили в пресс-службе корпорации, данная методика является типовой для первого полета новых типов самолетовПродолжительность полета составила 30 минут, он проходил на высоте 1 тысячи метров при скорости 300 км/часПлан полёта включал проверку самолета на устойчивость и управляемость, а также на управляемость двигателейПо словам президента ПАО "Корпорация "Иркут" Олега Демченко, в МС-21 вложены "самые передовые технические решения, которые обеспечат повышенный комфорт пассажирам и привлекательные экономические характеристики авиакомпаниям"Базовой версией самолета является МС-21-300 вместимостью 180-200 мест, кроме того, предполагается запуск производства МС-21-200 вместимостью 150 мест, а также МС-21-400, вмещающего более 200 пассажиров. С 2020 года "Иркут" планирует ежегодно производить по 20 МС-21, а с 2023 года - нарастить темп до 70 машин в годЛетчики-испытатели Роман Таскаев и Олег Кононенко (слева направо)
В ходе испытания выполнена имитация захода на посадку с последующим проходом над полосой, набором высоты и разворотом
Владимир Путин МС-21 США

Новости по теме

Новости

Суд арестовал обвиняемого в нападении на инспекторов ДПС в Петербурге

Путин осудил незаконные митинги как средство реализации политических амбиций

Путин осудил незаконные митинги как средство реализации политических амбиций

Путин заявил, что не против заняться виноделием

Путин заявил, что дворец в Геленджике ему и его близким не принадлежит

Путин заявил, что дворец в Геленджике ему и его близким не принадлежит

Минпромторг заявил о праве бизнеса решать, продавать ли "еду эконом-класса"

Минпромторг заявил о праве бизнеса решать, продавать ли "еду эконом-класса"

Путин заявил о стабилизации эпидемиологической обстановки в РФ

Путин заявил о стабилизации эпидемиологической обстановки в РФ
Пандемия коронавируса

Собянин сообщил о спаде пандемии в Москве

Россия заявила США протест в связи с сообщением посольства об акциях 23 января

Россия заявила США протест в связи с сообщением посольства об акциях 23 января

S7 запустит онлайн-сервис бронирования самолетов для личных перелетов

S7 запустит онлайн-сервис бронирования самолетов для личных перелетов

"Роскосмос" подтвердил выход из лунного проекта Gateway

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');