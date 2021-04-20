Чемезов заявил о риске прекращения поставок электроники в любой момент

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Предприятия "Ростеха" форсируют разработку отечественной радиоэлектронной продукции, поскольку иностранные поставки могут быть прекращены в любой момент, заявил через пресс-службу госкорпорации Сергей Чемезов.

"Тенденция последних лет показывает, что иностранные поставки электронных компонентов, изделий и программного обеспечения могут быть прекращены в любой момент", - отметил он.

По его словам, с развитием радиоэлектронного комплекса тесно увязаны будущие достижения России в авиастроении, телекоммуникациях, IT, технологиях здравоохранения, других отраслях. Поэтому для "Ростеха" импортозамещение и наращивание объемов гражданской продукции в этой сфере является первостепенной задачей.

В госкорпорации сообщили, что радиоэлектронный комплекс "Ростеха" по итогам 2020 года увеличил годовую выручку на 21% по сравнению с аналогичным показателем 2019 года - до 223 млрд рублей. Доля гражданской продукции выросла до 27% и составила 60,3 млрд рублей, что на 18% больше, чем в 2019 году.