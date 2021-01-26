Суд арестовал еще одного сотрудника ФБК Ляскина на семь суток

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Зюзинский суд Москвы назначил административный арест сотруднику Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иностранным агентом) Николая Ляскина за повторное нарушение порядка проведения массового мероприятия сроком на семь суток.

"Суд признал Ляскина виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное совершение административного правонарушения при организации либо проведении публичного мероприятия) и назначил ему административный арест на семь суток", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Ляскин был задержан 23 января вечером на несогласованной акции в Москве.

Ранее столичные суды отправили под административные аресты пресс-секретаря Алексея Навального - Киру Ярмыш, координатора московского штаба ФБК Олега Степанова, сотрудника отдела расследований ФБК Георгия Албурова, юриста ФБК Владлена Лося, а также оштрафовали юриста ФБК Любовь Соболь общей суммой на 270 тыс. рублей.