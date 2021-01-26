Суточный COVID-прирост в России стал минимальным с октября

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Еще 18 241 случай заражения новой коронавирусной инфекцией выявлено за сутки в России, сообщает оперштаб. Это минимальное значение с конца октября прошлого года. 30 октября было зафиксировано 18 283 заболевших, что стало одним из рекордных показателей того периода распространения вируса, так как шел эпидемиологический подъем заболеваемости.

В Москве суточный прирост составил 2317.

Скончались в стране за сутки 564 человека. Общее число жертв вируса в РФ достигло 70 482.

Выписаны за сутки 23 798 пациентов, за все время - 3 млн 174 561.

За Москвой по количеству новых эпизодов следуют Санкт-Петербурге (1510) и Московская область (1 129).

За все время пандемии в РФ был зарегистрирован 3 млн 756 931 случай коронавирусной инфекции. По этому показателю Россия все еще занимает четвертое место в мире после США (25,29 млн), Индии (10,67 млн) и Бразилии (8,87 млн). В Великобритании, которая идет на пятой строчке, 3,69 млн заражений, по данным Университета Джонса Хопкинса.