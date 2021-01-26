Живущих в России иностранцев пока не будут вакцинировать от COVID

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Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Иностранных граждан, проживающих в России, пока не будут прививать от коронавируса, приоритетом пользуются российские граждане, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Как только появится возможность прививать всех, не граждан РФ, это тоже будет сделано", - сказала Попова в ходе пленарного заседания Госдумы во вторник.

По ее словам, в настоящее время в приоритет при вакцинации от коронавируса отдается российским гражданам.