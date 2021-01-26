Попова заявила, что иммунитет переболевших COVID защищает от "британского" штамма

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Иммунитет от коронавируса после перенесенного заболевания способен защитить от "британского" штамма COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Уже сегодня очевидно, что иммунитет, который сформировался после перенесенной болезни у людей, которые были инфицированы привычным штаммом коронавируса, остается очень эффективен и противодействует "британскому" штамму, который имеет определенные мутации", - сказала Попова во вторник на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Она уточнила, что это уже показанные результаты, которые внушают оптимизм.

Ранее Попова говорила, что у россиянина, прибывшего до Нового года из Великобритании, был обнаружен новый штамм коронавируса, но заболевший не представляет опасности для окружающих, и вирус от него никому не передался.

Попова также заявляла, что "британский" штамм коронавируса не является более опасным, но он может быть более заразным. "Вирус не стал более опасным, он не вызывает более тяжелого течения, но, скорее всего, он более заразен, он высококонтагиозный, то есть один человек может заразить большее количество (людей)", - отметила глава Роспотребнадзора.

Из-за появления в Великобритании нового штамма коронавируса РФ с 22 декабря по 1 февраля включительно приостановила авиасообщение с этой страной.