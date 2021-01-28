Более 100 лабораторий отслеживают мутации коронавируса в России

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В России 111 лабораторий наблюдают за изменчивостью коронавируса, значительных мутаций в настоящее время не выявлено, заявил заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Это естественная эволюция вирусов", - сказал Горелов на пресс-конференции в четверг. По его словам, лаборатории в РФ выборочно следят за циркуляцией вирусов, "поэтому появление какой-то необычной эпидситуации или вспышки привлекает внимание", в этом случае проводится полное геномное секвенирование.

Эпидемиолог сказал, что мутации COVID-19 незначительны, и они не меняют генома вируса.

Горелов отмечает, что большинство людей в России не обратили внимания на то, что в конце прошлого года был выявлен сибирский штамм. "Мы не придаем такого значения, по сути, геном вируса не меняется - это даже не 1%", - отмечает эксперт.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что выявленные в РФ 1,5 тыс. мутаций коронавируса не влияют на течение болезни. Глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что иммунитет от перенесенного обычного штамма коронавируса способен защитить от выявленного в конце 2020 года "британского" штамма COVID-19.