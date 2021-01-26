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Смольный спрогнозировал постепенное оживление туризма с февраля

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Глава комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев рассчитывает, что улучшение эпидемиологической ситуации и запланированная отмена ограничений позволит оживить индустрию гостеприимства и привлечь в город туристов; он прогнозирует, что оживление сферы туризма в городе начнется с февраля.

"По мере ослабления пандемии, синхронного с этим снятия ограничений начинает оживать и разнообразие предложений индустрии гостеприимства. По мере открытия музеев, точек притяжения туристов, прежде всего, на открытом воздухе - а почти все решения уже приняты - количество гостей в городе будет осторожно увеличиваться. Если все закрыто, то, наверное, большому количеству туристов приезжать в Петербург и не захочется", - сказал Корнеев журналистам во вторник.

Он выразил надежду, что уже "в феврале-марте и в дальнейшем мы сможем наши предложения реализовывать на туристском рынке России".

"Мы уже сейчас можем констатировать осторожный оптимизм индустрии. Надеемся, что февраль, март и май помогут нам отыграть потери, которые она понесла в прошлом году в целом и в новогодние каникулы", - добавил глава комитета.

Корнеев подчеркнул, что за все время пандемии Петербург не закрывался для туристов, как это делали многие туристские центры мира, но в отдельные периоды лишь ограничивал сферы жизни города, которые обычно привлекают гостей.

В понедельник, 25 января, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что намерен в конце этого месяца обсудить с Роспотребнадзором отмену отдельных ограничений.

Ранее в Смольном неоднократно просили туристов повременить с посещением Петербурга, но подчеркивали, что закрывать город для въезда не будут.

Хроника 09 января 2020 года – 26 января 2021 годаПандемия коронавируса
Сергей Корнеев Петербург Коронавирус

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