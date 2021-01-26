Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:06Заразились
на 26.01В России 3 756 931+18 241В мире 99 722 272+527 867

Суд снова отказался отпустить из СИЗО бизнесмена Бойко-Великого

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным продление ареста предпринимателя Василия Бойко-Великого по делу о растрате средств банка "Кредит Экспресс".

Как сообщил "Интерфаксу" адвокат Игорь Зубер, защита просила изменить Бойко-Великому меру пресечения на любую, не связанную с лишением свободы, например - залог. В этом было отказано.

Мосгорсуд в ноябре прошлого году продлил Бойко-Великому срок ареста до 19 февраля.

Бизнесмену предъявлено обвинение в растрате на общую сумму в 89 млн рублей. Бойко-Великий и еще несколько фигурантов были арестованы в июне 2019 года.

Предприниматель вину не признает и связывает свое уголовное преследование с "гражданско-патриотической позицией".

Новости по теме

Новости

Суд оставил под домашним арестом бизнесмена Израйлита

Лев Шлосберг оштрафован за предложение митинговать 23 января в гайд-парке

Лев Шлосберг оштрафован за предложение митинговать 23 января в гайд-парке

Полицейские получили 17 и 19 лет колонии за организацию наркобизнеса в Удмуртии

Законопроект о гаражной амнистии прошел в Госдуме первое чтение

Законопроект о гаражной амнистии прошел в Госдуме первое чтение

В Химках открыли транспортную развязку

Суд в четверг проверит законность задержания Навального на 30 суток

Суд в четверг проверит законность задержания Навального на 30 суток

Все отравившиеся питьевой водой в Буйнакске выписаны из больницы

Все отравившиеся питьевой водой в Буйнакске выписаны из больницы
Пандемия коронавируса

Живущих в России иностранцев пока не будут вакцинировать от COVID

Живущих в России иностранцев пока не будут вакцинировать от COVID

Песков счел, что с участниками беспорядков 23 января диалог невозможен

Кремль отказался разглашать имена владельцев дворца в Геленджике

Кремль отказался разглашать имена владельцев дворца в Геленджике
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');