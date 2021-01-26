Суд снова отказался отпустить из СИЗО бизнесмена Бойко-Великого

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным продление ареста предпринимателя Василия Бойко-Великого по делу о растрате средств банка "Кредит Экспресс".

Как сообщил "Интерфаксу" адвокат Игорь Зубер, защита просила изменить Бойко-Великому меру пресечения на любую, не связанную с лишением свободы, например - залог. В этом было отказано.

Мосгорсуд в ноябре прошлого году продлил Бойко-Великому срок ареста до 19 февраля.

Бизнесмену предъявлено обвинение в растрате на общую сумму в 89 млн рублей. Бойко-Великий и еще несколько фигурантов были арестованы в июне 2019 года.

Предприниматель вину не признает и связывает свое уголовное преследование с "гражданско-патриотической позицией".