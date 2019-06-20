Бойко-Великому вменили хищение средств клиентов "Кредитного Экспресса" на $4 млн

Следствие будет просить арестовать бизнесмена и шестерых бывших сотрудников банка

Бизнесмен Василий Бойко-Великий Фото: Светлана Холявчук, Интерпресс/ТАСС

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Бизнесмена Василия Бойко-Великого задержали по делу о хищении около $4 млн из средств клиентов банка "Кредитный экспресс". Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Бойко-Великий проходит по делу как владелец 10% уставного капитала банка. Кроме него фигурантами дела стали директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также сотрудники банка Анастасия Новотная, Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова. По версии следствия, с 2013 по 2018 годы они похитили у кредитной организации свыше 180 миллионов рублей и $929 тысяч.

Им предъявили обвинения в растрате вверенных им денег, совершенных организованной группой (ч.4 ст.160 УК). Следствие будет просить суд их арестовать.

По версии следствия, у обвиняемых были копии документов, удостоверяющих личности клиентов банка. По этим копиям они составляли подложные документы о якобы полученных ими кредитах, а также похищали деньги с депозитных счетов клиентов, полагают в СК. Следствие установило 31 эпизод хищений и продолжает проверку. Также следователи проверяют факты вывода активов банка за счет выдачи необеспеченных и невозвратных кредитов юридическим лицам.

Дело возбудили по заявлению потерпевшего - Агентства по страхованию вкладов. "Кредит-экспресс" лишился лицензии в середине марта 2018 года. В СК полагают, что это произошло из-за хищений.

О задержании Бойко-Великого после допроса стало известно 19 июня. Адвокат бизнесмена Алексей Аверьянов тогда рассказал, что его задержали по делу о растрате. "Формат уголовного дела подразумевает, что человек принимал решения, но он (Бойко-Великий) никаких решений не принимал", - подчеркивал юрист.

Утром 20 июня Аверьянов сообщил, что его подзащитного обвинили в хищении $500 млн со счета клиента банка. Вину Бойко-Великий не признает и связывает преследование со своей гражданско-общественной позицией. По словам адвоката, по конкретной сделке был договор займа, который погашен, "о чем имеются расписки".

Бойко-Великий

По данным "СПАРК-Интерфакс", сейчас Бойко-Великий является руководителем и основным владельцем ОАО "Вашъ финансовый попечитель" (принадлежит 46,47% доли в уставном капитале компании). Он также входит в совет директоров АО "Русское молоко" (на 33,34% принадлежит ОАО "Вашъ финансовый попечитель") и является совладельцем ООО "Стройинвест-3".

"Вашъ финансовый попечитель" имеет 10% доли в уставном капитале банка "Кредит-экспресс".

Ранее Бойко-Великий был фигурантом уголовного дела о незаконном приобретении сельхозугодий для "Русского молока". Впоследствии сообщалось, что его уголовное преследование прекращено в связи с отсутствием состава преступления.