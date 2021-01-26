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Пятеро китайцев задержаны в Петербурге за похищение земляков и разбой

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Пятеро приезжих из Китая, в числе которых адвокат, задержаны в Петербурге за похищение студентов-соотечественников и разбой на Васильевском острове.

Как сообщает пресс-служба управления СКР по городу, во вторник следователи совместно с сотрудниками региональных управлений МВД, ФСБ и Росгвардии задержали пять человек: адвоката и четверых его соучастников-иностранцев.

По версии следствия, 19 октября 2020 года у дома на Наличной улице фигуранты напали на троих мужчин, жестоко избили, похитив имущество и деньги на сумму более 163 тыс. рублей. Затем подельники затащили потерпевших в автомобиль, где отобрали у них имущество и деньги на сумму около 125 тыс. рублей. Позже мужчин доставили в неустановленное место, где продолжили избивать, требуя от них еще более 1,1 млн рублей.

Потерпевшим удалось скрыться от похитителей в тот же день, добавляют в СКР.

Пресс-служба регионального главка МВД уточняет, что задержаны пятеро граждан восточноазиатской страны в возрасте от 23 до 35 лет, которые, по версии следствия, под предлогом возвращения вымышленного долга напали на своих соотечественников - студентов петербургских вузов.

В полиции утверждают, что в день преступления задержанные на автомобилях BMW Series 7, Toyota Land Cruise, Land Rover, Mercedes-Benz и Infiniti подкараулили студентов на Наличной улице, избили, отвезли в ресторан восточной кухни на улице Кораблестроителей, напоили алкоголем, похитили мобильные телефоны и требовали деньги.

Покидая заведение, задержанные устроили дебош, разбили посуду и уехали, оставив потерпевших в ресторане. Пострадавшие студенты были госпитализированы.

По факту нападения возбуждены уголовные дела по статьям "Разбой" и "Похищение человека". Задержанному адвокату уже предъявлено обвинение.

По версии оперативников, фигуранты могут быть участниками этнической преступной группировки численностью в два десятка человек.

Предположительно, члены ОПГ занимались в Петербурге разбоями, "крышеванием" туристических фирм, незаконным оборотом наркотиков, драгоценностей и оружия, похищали людей, организовали занятия проституцией и вели нелегальный бизнес.

Установлено, что участники группировки создали на улице Кораблестроителей закрытый клуб для соотечественников, на базе которого оказывали землякам юридическую помощь. Кроме того, в этом клубе незаконно удерживали и избивали людей, проводили азартные игры, оказывали интимные услуги, сообщает пресс-служба.

В квартирах фигурантов обнаружены детские вещи и документы на детей, однако самих малышей в помещениях не было. Происхождение детских вещей выясняется.

В настоящее время устанавливаются все факты противоправной деятельности задержанных и их соучастников.

Информированный источник уточнил "Интерфаксу", что участники этой истории являются гражданами КНР.

Китай Петербург СКР МВД

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