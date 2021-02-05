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В Петербурге задержали еще одного члена китайской ОПГ, похищавшей земляков

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В Петербурге задержан соучастник граждан КНР, обвиняемых в похищении людей и разбое, сообщает в пятницу пресс-служба управления СКР по городу.

В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Следствие проверяет информацию о причастности членов группировки к другим преступлениям в отношении своих соотечественников, добавляет пресс-служба.

В конце января стало известно о задержании пятерых приезжих из Китая, в том числе адвоката Балтийской коллегии адвокатов Хуэя Вана. По версии следствия, под предлогом возвращения вымышленного долга они подкараулили на Наличной улице своих соотечественников-студентов петербургских вузов, избили, похитили имущество и насильно поместили в автомобиль, где требовали 100 тыс. китайских юаней. Отобрав силой оставшееся имущество, преступники вывезли студентов в неустановленный следствием ресторан. Оттуда потерпевшим удалось сбежать.

В полиции сообщали, что фигуранты могут быть причастны к этнической преступной группировке численностью в два десятка человек.

Предположительно, члены ОПГ занимались в Петербурге разбоями, "крышеванием" туристических фирм, незаконным оборотом наркотиков, драгоценностей и оружия, похищали людей, организовали проституцию и вели нелегальный бизнес.

Установлено, что участники группировки создали на улице Кораблестроителей закрытый клуб для соотечественников, на базе которого оказывали землякам юридическую помощь. Кроме того, в этом клубе незаконно удерживали и избивали людей, проводили азартные игры, оказывали услуги интимного характера.

Петербург

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