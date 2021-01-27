Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:17Заразились
на 26.01В России 3 756 931+18 241В мире 99 722 272+527 867

Суд Петербурга арестовал экс-сенатора Сабадаша за хищение 100 млн руб

Суд Петербурга арестовал экс-сенатора Сабадаша за хищение 100 млн руб
Алексанлр Сабадаш
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Колпинский районный суд Петербурга заключил под стражу дважды судимого предпринимателя, бывшего члена Совета Федерации от НАО Александра Сабадаша по новому делу о мошенничестве с деньгами банка "Таврический".

Как сообщает в среду объединённая пресс-служба судов Петербурга, Сабадаш заключён под стражу по 19 марта. Суд удовлетворил ходатайство следствия, которое было мотивировано в том числе наличием у бизнесмена гражданства США и недвижимости во Франции.

По версии следствия, Сабадаш совместно с неустановленными лицами в 2013 году похитил у АО "Таврический банк" 100 млн рублей, оформив кредит ООО "Норфолк" в отсутствие заключения о финансовом состоянии заемщика, в нарушение установленной процедуры согласования и выдачи кредитов и не имея намерений возвращать деньги, сообщает пресс-служба.

Ходатайство рассмотрено на выездном судебном заседании в больнице.

Накануне адвокат Сабадаша Татьяна Журавлева сообщила "Интерфаксу", что ее подзащитный был задержан 25 января на территории СИЗО-1 "Кресты" в Петербурге сразу после освобождения от отбывания наказания за мошенничество с деньгами АО "Таврический банк" (приговор вынесен в 2017 году). Из СИЗО предпринимателя увезли в отдел полиции, где уведомили о возбуждении 20 января нового дела об особо крупном хищении в том же банке.

Кроме того, в ноябре 2020 года ещё отбывавшему наказание Сабадашу предъявили обвинение в хищении у АО "Таврический банк" более 458 млн рублей, а также легализации денег путем оплаты фиктивных международных контрактов по поставке пресс-форм для производства стеклянных бутылок на общую сумму около 489 млн рублей. 15 января 2021 года Смольнинский районный суд по этому делу отправил фигуранта под домашний арест. Прокуратура обжаловала избранную в отношении Сабадаша меру пресечения, посчитав ее слишком мягкой.

25 января Санкт-Петербургский городской суд должен был рассмотреть апелляционное представление надзорного ведомства. Из отдела полиции в Колпино Сабадаша привезли на пересмотр меры пресечения, однако заседание не состоялось из-за ухудшения состояния здоровья предпринимателя. Сабадаш был госпитализирован из суда и экстренно прооперирован. Заседание отложили на среду, 27 января.

В 2017 году Смольнинский районный суд Петербурга приговорил бывшего сенатора Сабадаша и двоих руководителей банка "Таврический" Дмитрия Гаркушу и Сергея Сомова к заключению на сроки от 7 до 8,5 лет, признав их виновными в хищении 190 млн рублей: Сомов и Гаркуша под видом кредитов выдали деньги подконтрольным Сабадашу фирмам, которые не вели реальной деятельности. В 2015 году, Гагаринский суд Москвы приговорил Сабадаша к 6 годам заключения за покушение на хищение из бюджета более 1,8 млрд рублей.

Осужденные вину не признали.

Как сообщалось, в июле 2020 года Сомов и Гаркуша, уже освободившиеся из мест лишения свободы, снова попали под уголовное преследование. Их обвинили в многочисленных эпизодах мошенничества на общую сумму свыше 450 млн 185 тыс. рублей. По материалам дела, преступная деятельность фигурантов связана в том числе с якобы легальной предпринимательской деятельностью по импорту оборудования для изготовления пресс-форм для производства стеклянных бутылок, которые связанное с Сабадашем ООО "Милан" "заказало" у чешской фирмы Renaissance Premier S.A.

Банк "Таврический" в конце 2014 года прекратил осуществлять платежи. В феврале 2015 года в банке было введено внешнее управление, в марте того же года санатором был назначен банк МФК.

Петербург

Новости

Парламент РФ готов ратифицировать продление СНВ-3 в среду. Обобщение

Что произошло за день: вторник, 26 января

После несанкционированных акций в РФ возбудили 20 уголовных дел

После несанкционированных акций в РФ возбудили 20 уголовных дел

Суд оставил под домашним арестом бизнесмена Израйлита

Лев Шлосберг оштрафован за предложение митинговать 23 января в гайд-парке

Лев Шлосберг оштрафован за предложение митинговать 23 января в гайд-парке

Полицейские получили 17 и 19 лет колонии за организацию наркобизнеса в Удмуртии

Законопроект о гаражной амнистии прошел в Госдуме первое чтение

Законопроект о гаражной амнистии прошел в Госдуме первое чтение

В Химках открыли транспортную развязку

Суд в четверг проверит законность задержания Навального на 30 суток

Суд в четверг проверит законность задержания Навального на 30 суток

Все отравившиеся питьевой водой в Буйнакске выписаны из больницы

Все отравившиеся питьевой водой в Буйнакске выписаны из больницы
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');