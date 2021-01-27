Суд Петербурга арестовал экс-сенатора Сабадаша за хищение 100 млн руб

Алексанлр Сабадаш Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Колпинский районный суд Петербурга заключил под стражу дважды судимого предпринимателя, бывшего члена Совета Федерации от НАО Александра Сабадаша по новому делу о мошенничестве с деньгами банка "Таврический".

Как сообщает в среду объединённая пресс-служба судов Петербурга, Сабадаш заключён под стражу по 19 марта. Суд удовлетворил ходатайство следствия, которое было мотивировано в том числе наличием у бизнесмена гражданства США и недвижимости во Франции.

По версии следствия, Сабадаш совместно с неустановленными лицами в 2013 году похитил у АО "Таврический банк" 100 млн рублей, оформив кредит ООО "Норфолк" в отсутствие заключения о финансовом состоянии заемщика, в нарушение установленной процедуры согласования и выдачи кредитов и не имея намерений возвращать деньги, сообщает пресс-служба.

Ходатайство рассмотрено на выездном судебном заседании в больнице.

Накануне адвокат Сабадаша Татьяна Журавлева сообщила "Интерфаксу", что ее подзащитный был задержан 25 января на территории СИЗО-1 "Кресты" в Петербурге сразу после освобождения от отбывания наказания за мошенничество с деньгами АО "Таврический банк" (приговор вынесен в 2017 году). Из СИЗО предпринимателя увезли в отдел полиции, где уведомили о возбуждении 20 января нового дела об особо крупном хищении в том же банке.

Кроме того, в ноябре 2020 года ещё отбывавшему наказание Сабадашу предъявили обвинение в хищении у АО "Таврический банк" более 458 млн рублей, а также легализации денег путем оплаты фиктивных международных контрактов по поставке пресс-форм для производства стеклянных бутылок на общую сумму около 489 млн рублей. 15 января 2021 года Смольнинский районный суд по этому делу отправил фигуранта под домашний арест. Прокуратура обжаловала избранную в отношении Сабадаша меру пресечения, посчитав ее слишком мягкой.

25 января Санкт-Петербургский городской суд должен был рассмотреть апелляционное представление надзорного ведомства. Из отдела полиции в Колпино Сабадаша привезли на пересмотр меры пресечения, однако заседание не состоялось из-за ухудшения состояния здоровья предпринимателя. Сабадаш был госпитализирован из суда и экстренно прооперирован. Заседание отложили на среду, 27 января.

В 2017 году Смольнинский районный суд Петербурга приговорил бывшего сенатора Сабадаша и двоих руководителей банка "Таврический" Дмитрия Гаркушу и Сергея Сомова к заключению на сроки от 7 до 8,5 лет, признав их виновными в хищении 190 млн рублей: Сомов и Гаркуша под видом кредитов выдали деньги подконтрольным Сабадашу фирмам, которые не вели реальной деятельности. В 2015 году, Гагаринский суд Москвы приговорил Сабадаша к 6 годам заключения за покушение на хищение из бюджета более 1,8 млрд рублей.

Осужденные вину не признали.

Как сообщалось, в июле 2020 года Сомов и Гаркуша, уже освободившиеся из мест лишения свободы, снова попали под уголовное преследование. Их обвинили в многочисленных эпизодах мошенничества на общую сумму свыше 450 млн 185 тыс. рублей. По материалам дела, преступная деятельность фигурантов связана в том числе с якобы легальной предпринимательской деятельностью по импорту оборудования для изготовления пресс-форм для производства стеклянных бутылок, которые связанное с Сабадашем ООО "Милан" "заказало" у чешской фирмы Renaissance Premier S.A.

Банк "Таврический" в конце 2014 года прекратил осуществлять платежи. В феврале 2015 года в банке было введено внешнее управление, в марте того же года санатором был назначен банк МФК.