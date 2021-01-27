Совфед призвал ООН ограничить "произвол глобальных интернет-компаний"

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Совет Федерации предлагает разработать международную конвенцию, регулирующую деятельность глобальных интернет-компаний, которые, по мнению сенаторов, нарушают принципы свободы слова; с таким предложением Совфед обратился к ООН и другим международным организациям.

"Проявившаяся в последнее время угроза бесконтрольного доминирования глобальных интернет-компаний делает настоятельно необходимым начало работы над международной конвенцией, регулирующей их деятельность. Целью этой работы должна стать выработка таких общепринятых норм, которые исключат произвольные решения и поставят глобальные интернет-обмены на прочную почву международного права", - говорится в заявлении Совета Федерации, принятом на пленарном заседании палаты в среду.

Совет Федерации решительно осуждает "действия глобальных американских интернет-компаний, которые по политическим причинам, без законных оснований и вопреки нормам международного права ограничивают свободу слова" в соцсетях.

Как отмечается в заявлении, события после президентских выборов в США показали, что "американские интернет-гиганты встали на путь широкого использования цензуры, противоречащей принципам демократии, общепризнанному праву граждан на поиск, получение и распространение информации, а также незаконной блокировки альтернативных платформ". "В условиях подчинения социальных сетей политическим целям правящих кругов Соединенных Штатов Америки возникает угроза навязывания их пользователям однобокого, предвзятого взгляда на происходящее не только в этой стране, но и во всем мире", - предупредили в Совфеде.

По мнению сенаторов, особенно опасно, что ограничения свободы слова вводятся не в соответствии с законом, а по решению руководителей интернет-компаний, носят произвольный характер и не имеют под собой правовой основы.

Таким образом, сотням миллионов пользователей интернета "вне рамок законодательного поля" ограничивают доступ к информации, лишают их права высказывать мнения, не входящие в противоречие с законом, отметили сенаторы.

В заявлении подчеркивается, что речь идет о монопольном контроле над глобальной сетью со стороны интернет-компаний, представляющих одну страну - США - и тесно связанных с ее государственными структурами, что чревато утверждением господства одного государства над большей частью общемировых сетевых обменов.

"Такой контроль представляет собой могущественное оружие, которое используется не только для покушения на гражданские свободы и свободу слова непосредственно в Соединенных Штатах Америки, но и может быть направлено против других стран, в том числе с целью воздействия на общественные настроения, провоцирования внутриполитических кризисов, влияния на волеизъявление граждан и исход выборов", - считают в Совете Федерации.

В связи с этим сенаторы обращают внимание законодательных органов всех государств мира "на актуальность и необходимость разработки национального законодательства для ограничения всесилия и произвола глобальных интернет-компаний".

"Нельзя допустить, чтобы единоличные решения их руководителей подменяли собой законы суверенных государств", - говорится в заявлении.

Как считают сенаторы, регулирование деятельности интернет-компаний для России "наряду с развитием собственных социальных сетей и интернет-платформ является важной и необходимой частью обеспечения национального цифрового суверенитета".

Совет Федерации призывает генсека ООН, гендиректора ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), профильные мониторинговые механизмы Совета ООН по правам человека, генсека Совета Европы, действующего председателя ОБСЕ и ее представителя по свободе СМИ "уделить первостепенное внимание задаче ограничения произвола американских глобальных интернет-компаний с целью предотвращения угрозы установления ими "цифровой диктатуры".

"Этот вопрос должен стать также предметом самого серьезного рассмотрения на заседаниях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и ее профильных главных комитетов, Парламентской ассамблеи Совета Европы и Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе", - считают сенаторы.