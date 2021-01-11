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Меркель сочла проблематичной блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях

Меркель сочла проблематичной блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях
Канцлер Германии Ангела Меркель
Фото: Christoph Soeder/picture alliance via Getty Images

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Ангела Меркель считает решение заблокировать аккаунты действующего президента США Дональда Трампа в соцсетях проблематичным, сообщил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Канцлер считает проблематичным факт, что аккаунты президента заблокированы", - сказал Зайберт в понедельник в Берлине.

По его словам, "федеральное правительство убеждено, что операторы социальных сетей несут большую ответственность за то, чтобы политическая коммуникация не отравлялась ненавистью, ложью и насилием".

"Это правильно, что были сделаны замечания", - указал представитель кабмина. В то же время в Берлине считают, что Трамп имеет право на свободу слова в рамках действующего законодательства.

"Основное право на свободу мнения - это элементарное право, но оно должно быть в рамках закона", - добавил Зайберт.

После штурма Капитолия глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что доступ Трампа к собственным аккаунтам в одноименной соцсети и в Instagram останется заблокирован минимум до конца передачи власти следующей администрации - 20 января. Аккаунт Трампа в Twitter был заблокирован бессрочно.

Ангела Меркель Штеффен Зайберт Германия США Дональд Трамп

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