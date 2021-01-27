Минпросвещения запланировало собрания родителей для борьбы с вовлечением детей в акции

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Усиление воспитательной работы в школах, диалог со школьниками и родителями, развитие школьного самоуправления позволит избежать вовлечения детей в различные несанкционированные акции, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Это комплексная работа. Нет одного решения. Нужно работать с семьей, вести работу с родителями, с директорами школ. Мы запланировали ежемесячно проводить всероссийские родительские собрания - впервые, такого никогда не было", - сказал Кравцов.

Так он в среду в ходе правительственного часа в Совете Федерации ответил на вопрос о том, что делает ведомство, чтобы избежать вовлечения школьников участвовать в митингах.

"Конечно, самоуправление в школах, когда дети могут общаться, обсуждать те или иные вопросы с учителями, классными руководителями, не бояться, чтобы мы знали, чем живет сегодня ребенок", - добавил министр. По его словам, необходимо также вести работу с цифровой средой, "потому что понятно, откуда это идет, там должен быть интересный контент".

Кравцов также считает, что усиление воспитательной работы в школах и введение ставок советника директора школ по воспитательной работе также должно оказать положительное влияние на взаимоотношения внутри школ.

23 января в различных городах РФ прошли несанкционированные акции протеста. Призывы принять в них участие, в том числе к школьникам и студентам, распространялись в популярных соцсетях. По предварительным данным детского омбудсмена Анны Кузнецовой, в регионах РФ на акциях было задержано порядка 300 подростков.