Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:11Заразились
на 27.01В России 3 774 672+17 741В мире 100 274 664+552 392

Минпросвещения запланировало собрания родителей для борьбы с вовлечением детей в акции

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Усиление воспитательной работы в школах, диалог со школьниками и родителями, развитие школьного самоуправления позволит избежать вовлечения детей в различные несанкционированные акции, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Это комплексная работа. Нет одного решения. Нужно работать с семьей, вести работу с родителями, с директорами школ. Мы запланировали ежемесячно проводить всероссийские родительские собрания - впервые, такого никогда не было", - сказал Кравцов.

Так он в среду в ходе правительственного часа в Совете Федерации ответил на вопрос о том, что делает ведомство, чтобы избежать вовлечения школьников участвовать в митингах.

"Конечно, самоуправление в школах, когда дети могут общаться, обсуждать те или иные вопросы с учителями, классными руководителями, не бояться, чтобы мы знали, чем живет сегодня ребенок", - добавил министр. По его словам, необходимо также вести работу с цифровой средой, "потому что понятно, откуда это идет, там должен быть интересный контент".

Кравцов также считает, что усиление воспитательной работы в школах и введение ставок советника директора школ по воспитательной работе также должно оказать положительное влияние на взаимоотношения внутри школ.

23 января в различных городах РФ прошли несанкционированные акции протеста. Призывы принять в них участие, в том числе к школьникам и студентам, распространялись в популярных соцсетях. По предварительным данным детского омбудсмена Анны Кузнецовой, в регионах РФ на акциях было задержано порядка 300 подростков.

Акции в поддержку Алексея Навального

13
НовосибирскЕкатеринбургСанкт-ПетербургЯкутскМоскваИвановоВладивостокХабаровскЕкатеринбургКемеровоТомскЕкатеринбургСочи
Новосибирск
Минпросвещения РФ Сергей Кравцов

Новости по теме

Новости

Совет Федерации ратифицировал соглашение с США о продлении СНВ-3

Пригожин задумал "размазать" Facebook в суде за блокировку его страниц

Кремль пока не увидел условий для перезагрузки отношений России и США

Кремль пока не увидел условий для перезагрузки отношений России и США

Умер актер Юрий Лахин

В РФ к уголовной ответственности привлекли 16 участников субботних акций

В РФ к уголовной ответственности привлекли 16 участников субботних акций

Госдума ратифицировала соглашение о продлении ДСНВ

Госдума ратифицировала соглашение о продлении ДСНВ

СК Белоруссии заподозрил российскую компанию во взятках крупным предприятиям

СК Белоруссии заподозрил российскую компанию во взятках крупным предприятиям

Комиссия Думы ждет на беседу главу представительства TikTok в РФ

Комиссия Думы ждет на беседу главу представительства TikTok в РФ

В РФ выявлен минимальный прирост случаев COVID-19 с конца октября

В РФ выявлен минимальный прирост случаев COVID-19 с конца октября

ФСБ объяснила бесполетную зону в районе Геленджика активностью НАТО

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');