Суд в Кузбассе оштрафовал участника одиночного пикета за Навального

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В Кемеровской области Мариинский городской суд оштрафовал горожанина на 10 000 рублей за проведение одиночного пикета 23 января в поддержку Алексея Навального. Как сообщили в пресс-службе суда, он признан виновным по ч. 1 ст.20.2 КоАП (нарушение порядка проведения акции) в условиях режима повышенной готовности, введенного из-за коронавируса.

"(Осужденный) пояснил, что накануне 23 января узнал о готовящемся проведении по многим городам России митингов. Считая, что нынешнюю систему власти можно сделать лучше, решил причислить себя к митингующим. Нарисовав плакат с одним из оппозиционных символов, он шел по центральной улице Мариинска. Во время пикетирования встретил своего знакомого, которого попросил фотографировать его при проведении пикетирования с оппозиционным плакатом и в маске белого цвета", - сообщили в пресс-службе суда.

25 января Центрального района Кемерова назначил административные аресты на семь и десят суток координатору штаба Навального и участнику несогласованного митинга в поддержку политика.