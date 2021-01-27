Х5 запустит медиа-платформу о еде до конца года

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Крупнейший ритейлер России X5 Retail Group в 2021 году запустить собственную медиа-платформу о еде, сообщила финдиректор компании Светлана Демяшкевич. По ее словам, подготовка к запуску платформы уже началась, она объединит "ресурсы, соцсети, блогеров, которые говорят о еде, говорят о рецептах".

Этот анонс прозвучал на онлайн-дискуссии, организованной "А-клубом" (подразделение Альфа-банка по работе с крупным частным капиталом).

В Х5 считают, что имеет смысл развивать бизнес в сфере еды, помимо традиционного ритейла. Как сказала Демяшкевич, в компании знают своих покупателей и понимают, что им нужо.

"То же самое - мы считаем, что дополнительные сервисы, которые следуют уже после продажи, например, платежные сервисы, мы тоже можем реализовывать. Сейчас, кстати, обсуждаем такие проекты с Альфа-банком", - добавила она.

Запуск медиа-платформы и некоторых дополнительных сервисов Х5 анонсировала в октябре на Дне инвестора. Стратегия ритейлера предусматривает присутствие на всех этапах "клиентского пути", который начинается задолго до входа в магазин, в цифровой среде: потребители ищут информацию в социальных сетях, на тематических сайтах о еде, у блогеров, в подкастах и на других ресурсах, говорил директор по стратегии Х5 Владимир Салахутдинов. Поэтому компания задумала создать свою медийную платформу с набором информационных и развлекательных ресурсов о еде, чтобы развивать отношения с покупателями.

Также в октябре говорилось, что компания планирует запустить собственные сервисы сравнения цен, подписки и платежного сервиса.

Х5 - крупнейший в России ритейлер по объему выручки. По итогам 2020 года розничная выручка компании выросла на 14,2%, до 1 трлн 973,887 млрд рублей. На конец декабря группа объединяла 17 707 магазинов.