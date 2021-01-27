Путин дал Байдену "необходимые разъяснения" по теме Навального

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Тема оппозиционера Алексея Навального была затронута президентом США Джозефом Байденом во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, ему были даны необходимые разъяснения, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Что касается этой темы, то, да она была затронута президентом Соединенных Штатов Америки. Были даны необходимые разъяснения со стороны президента Путина", - сказал Песков журналистам в среду.

На вопрос журналистов, какие конкретно аспекты темы Навального - его болезни или арест - обсуждались президентами двух стран, Песков сказал: "Они касались тех вопросов, которые были затронуты президентом США. Ни одна из ремарок не осталась без объяснений".