Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:25Заразились
на 27.01В России 3 774 672+17 741В мире 100 274 664+552 392

Ситуация с Навальным поставила под сомнение дальнейшие контакты Москвы и ЕС

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Недружественные действия Брюсселя в связи с "так называемым отравлением Алексея Навального" стали апогеем недружественных мер и поставили под сомнение "саму возможность выстраивания дальнейшего взаимодействия с Евросоюзом", заявили в МИД России.

Навальный попал в больницу

Это говорится в ответах министерства на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году.

МИД отметил "серьезный откат" в отношениях с Евросоюзом, произошедший в 2020 году. Причиной в ведомстве считают желание отдельных стран ЕС, прежде всего Германии "консолидировать есовские ряды на антироссийской основе".

На Смоленской площади с прискорбием отметили попытки в условиях всеобщей борьбы с пандемией препятствовать использованию российских вакцин и запуск дезинформации о них. Также там отметили продолжение санкционной политики в отношении России, вмешательство в дела Белоруссии.

"При этом в ЕС продолжили игнорировать грубейшие нарушения прав русскоязычного населения в Прибалтике, преследование в этих странах ЕС инакомыслия, зажим свободы слова и СМИ, факты героизации там нацизма, переписывания истории. Видим, что есовцы, вопреки заявленной приверженности урегулированию внутриукраинского конфликта, "сквозь пальцы" смотрят на саботаж со стороны киевского режима своих обязательств по Минским соглашениям и договоренностям на саммите "нормандского формата" в Париже 2019 года, а также на дискриминацию и подавление русского языка на Украине", - говорится в комментарии.

Несмотря на такие действия ЕС, Москва не собираетвся "вставать в позу обиженных и разрывать оставшиеся каналы диалога", а сохраняет настрой на терпеливую работу "в целях выстраивания равноправного и взаимоуважительного сотрудничества с Евросоюзом, разумеется, когда он будет к этому готов".

Ранее европейские политики и чиновники требовали, чтобы Россия расследовала случившееся с Алексеем Навальным в августе на российской территории и объяснила, как стало возможным использование химического оружия в стране-участнице Конвенции по запрету химоружия. Они также осудили арест Навального по его возвращении из Германии в Москву и потребовали его освободить.

Евросоюз МИД Алексей Навальный Германия

Новости по теме

Новости

Школы РФ смогут сами решить, продлевать ли учебу из-за карантина

Все основные соцсети оштрафуют за призыв детей на митинги

Пандемия коронавируса

В Думе призвали регионы РФ не торопиться с отменой масочного режима

В Думе призвали регионы РФ не торопиться с отменой масочного режима

Дефицит ликвидности банковского сектора РФ превысил 1 трлн рублей

Дефицит ликвидности банковского сектора РФ превысил 1 трлн рублей

Минздрав опроверг сообщения о планах ограничить онкобольных в выборе врачей

В квартиру Навального пришли с обысками

В квартиру Навального пришли с обысками

Росавиация сообщила о сложностях с сертификацией Boeing 737 MAX

Росавиация сообщила о сложностях с сертификацией Boeing 737 MAX

Песков назвал выборы легальным способом выразить отношение к президенту

Совет Федерации ратифицировал соглашение с США о продлении СНВ-3

Совет Федерации ратифицировал соглашение с США о продлении СНВ-3

Пригожин задумал "размазать" Facebook в суде за блокировку его страниц

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');