Ситуация с Навальным поставила под сомнение дальнейшие контакты Москвы и ЕС

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Недружественные действия Брюсселя в связи с "так называемым отравлением Алексея Навального" стали апогеем недружественных мер и поставили под сомнение "саму возможность выстраивания дальнейшего взаимодействия с Евросоюзом", заявили в МИД России.

Это говорится в ответах министерства на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году.

МИД отметил "серьезный откат" в отношениях с Евросоюзом, произошедший в 2020 году. Причиной в ведомстве считают желание отдельных стран ЕС, прежде всего Германии "консолидировать есовские ряды на антироссийской основе".

На Смоленской площади с прискорбием отметили попытки в условиях всеобщей борьбы с пандемией препятствовать использованию российских вакцин и запуск дезинформации о них. Также там отметили продолжение санкционной политики в отношении России, вмешательство в дела Белоруссии.

"При этом в ЕС продолжили игнорировать грубейшие нарушения прав русскоязычного населения в Прибалтике, преследование в этих странах ЕС инакомыслия, зажим свободы слова и СМИ, факты героизации там нацизма, переписывания истории. Видим, что есовцы, вопреки заявленной приверженности урегулированию внутриукраинского конфликта, "сквозь пальцы" смотрят на саботаж со стороны киевского режима своих обязательств по Минским соглашениям и договоренностям на саммите "нормандского формата" в Париже 2019 года, а также на дискриминацию и подавление русского языка на Украине", - говорится в комментарии.

Несмотря на такие действия ЕС, Москва не собираетвся "вставать в позу обиженных и разрывать оставшиеся каналы диалога", а сохраняет настрой на терпеливую работу "в целях выстраивания равноправного и взаимоуважительного сотрудничества с Евросоюзом, разумеется, когда он будет к этому готов".

Ранее европейские политики и чиновники требовали, чтобы Россия расследовала случившееся с Алексеем Навальным в августе на российской территории и объяснила, как стало возможным использование химического оружия в стране-участнице Конвенции по запрету химоружия. Они также осудили арест Навального по его возвращении из Германии в Москву и потребовали его освободить.