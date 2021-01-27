Росавиация сообщила о сложностях с сертификацией Boeing 737 MAX

Полеты этого самолета были приостановлены весной 2019 года после двух крушений

Самолеты Boeing 737 MAX на заводе в Рентоне Фото: David Ryder/Getty Images

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Сертификация самолетов Boeing 737 MAX в РФ ведется в плановом порядке, но называть точные сроки ее завершения пока рано, сообщили в пресс-службе Росавиации.

"Мероприятия по сертификации сдерживаются из-за условий пандемии и введенных ограничений на международное авиасообщение, которые осложняют процесс практического взаимодействия с центрами сертификации, находящимися за рубежом", - сказали журналистам в пресс-службе ведомства.

Ранее в среду Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) сообщило о завершении летных испытаний MAX после его доработки, которые показали, что самолет безопасен. Это является предварительным условием для получения разрешения на коммерческие полеты Boeing MAX в Европе, уточнили в EASA.

Полеты Boeing 737 MАX были приостановлены во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф. В марте 2019 года при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018 года жертвами крушения Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 человек.

Руководство Boeing Co.признало причиной обоих происшествий сбой в работе системы MCAS, которая автоматически меняет положение самолета в воздухе. После доработки MAX проходили сертификационные полеты.

На момент запрета в России летали два самолета MAX, оба в парке S7, еще несколько авиакомпаний - "Победа", "ЮТэйр", "Уральские авиалинии" и NordStar - ожидали их поставок.