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Минфин предложил отложить запуск национальной системы прослеживаемости товаров

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Минфин сообщил, что предложил правительству отложить до 30 июня запуск национальной системы прослеживаемости товаров (НСП) и продлить на этот же срок ее тестирование.

В ведомстве объяснили, что бизнесу и уполномоченным ведомствам нужно больше времени, чтобы подготовиться к введению этой системы. Кроме того, софт системы нужно доработать в соответствии с законодательными изменениями, вступающими в силу с 1 июля 2021 года.

Ранее предполагалось, что НСП в России заработает с 1 января 2021 года и займется сбором, учетом, хранением и обработкой сведений о товарах для борьбы с контрабандой.

Систему обкатывают с июля 2019 года. В рамках эксперимента уже проведена оценка нормативно-правовой базы, а также определены общий порядок функционирования механизма прослеживаемости, порядок определения продукции для включения в перечень товаров, подлежащих прослеживаемости, требования к структуре и формату регистрационного номера партии товара, требования к структуре и формату информации, передаваемой в НСП, напоминают в Минфине. Кроме того, проведена подготовка к информационному взаимодействию НСП с Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов.

Сейчас участие в эксперименте добровольное.

Однако после запуска НСП предполагается поэтапное - с 1 января 2022 года и 1 июля 2022 года - введение штрафов за нарушения (непредставление или несвоевременное представление в ФНС отчета об операциях с товарами в рамках НСП, непредставление счета-фактуры или документа об отгрузке товаров и т.д.).

Национальная система прослеживаемости создается каждой из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и в перспективе будет выполнять роль национального сегмента системы прослеживаемости товаров на уровне ЕАЭС. Конкретный перечень продукции, подлежащей прослеживаемости, утверждается отдельным решением Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Минфин правительство НСП

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