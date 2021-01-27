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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:25Заразились
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Эксперт счел допустимой паузу в 1,5 месяца между дозами COVID-вакцины

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Интервал между вакцинацией первым и вторым компонентом вакцины от коронавируса может составлять до 6 недель, останавливать вакцинацию из-за большого перерыва не нужно, заявил заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"На самом деле мы должны придерживаться общепринятого коридора в 14-21 день, но вместе с тем, нужно продолжать вакцинацию, потому что по опубликованным к настоящему моменту зарубежным данным, интервал может быть максимально до 6 недель перерыва, затем вводится вторая доза и все идет по обычному сценарию", - сказал Горелов на семинаре "COVID-19: новый вызов человечеству", отвечая на вопрос о том, нужно ли продолжать вакцинацию и ставить второй компонент вакцины от коронавируса, если после первой прививки прошло более 28 дней.

В настоящее время россиян прививают в основном первой зарегистрированной в РФ вакциной разработки центра им.Гамалеи Минздрава - "Спутник V". Также в России зарегистрирована и выпущена в гражданский оборот вакцина "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" Роспотребнадзора, но ее масштабное производство предполагается запустить только с февраля.

Хроника 09 января 2020 года – 27 января 2021 годаПандемия коронавируса
Александр Горелов Роспотребнадзор Коронавирус

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