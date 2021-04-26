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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:55Заразились
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Центр Гамалеи разрешил ждать второй дозы "Спутника V" до трех месяцев

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - При необходимости интервал между первой и второй дозой вакцины "Спутник V" можно увеличивать до трех месяцев, заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Увеличение интервала не повлияет на иммунный ответ, а может даже усилить и продлить его", - добавил он и уточнил, что "такой вывод сделан на основе успешных кампаний массовой вакцинации в России и других странах".

В частности, по его словам, увеличить интервал между прививками допускает аргентинский регулятор ANMAT.

"Считаем, что, учитывая исключительно высокий спрос на вакцину, это решение значительно ускорит иммунизацию. Каждый национальный регулирующий орган решит, сохранить ли интервал между прививками в 21 день или увеличить его до 3 месяцев", - отметил Гинцбург.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Хроника 09 января 2020 года – 26 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Центр Гамалеи Спутник V Александр Гинцбург коронавирус ANMAT Аргентина

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