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МИД расценил призыв G7 освободить Навального как вмешательство в дела РФ

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Заявление G7 по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным является вмешательством во внутренние дела России и недружественным шагом, заявили в МИД РФ.

"Расцениваем факт обнародования подобного заявления как грубое вмешательство во внутренние дела и откровенно недружественный шаг. Впрочем, ничего принципиально нового в документе не содержится, те же оценки, что и в ранее озвученных заявлениях представителей стран Запада", - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства, распространенном в среду.

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В нем отмечается, что "наблюдаемая эволюция некогда уважаемого объединения, чьи решения оказывали влияние на ход дискуссии в вопросах мировой экономики и политики, не может не вызывать сочувствия".

"Сегодня мы видим, как "семерка", безвозвратно утратившая прежний авторитет в международных делах, примерила роль арбитра в сфере соблюдения норм демократии и прав человека, не имея на то никаких оснований", - говорится в документе.

МИД России призвал страны "семерки" и Евросоюз "строго руководствоваться общепризнанными принципами и нормами международного права, отказаться от передергивания фактов и других методов ведения информационной войны, уделять больше внимания решению насущных проблем своих граждан".

"Настоятельно рекомендуем каждому из государств "Группы семи" и Евросоюзу тщательно просчитывать возможные последствия участия в подобных антироссийских демаршах для дальнейшего развития двусторонних отношений с нашей страной", - подчеркивается в заявлении.

G7 Алексей Навальный МИД РФ

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