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Главы МИД G7 заступились за Навального и всех задержанных 23 января

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Главы МИД стран "Большой семерки" и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвали российские власти освободить Алексея Навального и всех задержанных на акциях 23 января, а также расследовать и объяснить применение на российской территории в августе 2020 года химического оружия.

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Их заявление опубликовано на сайте британского правительства.

В первую очередь министры осудили "политически мотивированный" арест Навального.

"Крайне печально, что господин Навальный находится под стражей по обвинению, которое ещё в 2017 году было признано Европейским судом по правам человека неправомерным и явно необоснованным", - напомнили они.

Они призвали безотлагально и безусловно освободить Навального и добавили, что "Россия обязана уважать и гарантировать соблюдение прав человека в соответствии со своими национальными и международными обязательствами."

Министры также напомнили, что G7 в 2020 году осудила "отравление Алексея Навального нервно-паралитическим веществом группы "Новичок", разработанным в России". Поскольку Россия присоединилась к Конвенции о запрещении химоружия, они призвали российские власти провести расследование "и предоставить убедительное объяснение применения химического оружия на территории РФ".

"Подтвержденный факт применения химического оружия против лидера оппозиции и недавнее задержание Алексея Навального еще больше подрывает демократию, возможность независимо высказывать свое мнение и политический плюрализм в России", - говорится в заявлении.

Кроме этого, министры выразили глубокую обеспокоенность "задержаниями тысяч мирных протестующих и журналистов" и призвали российские власти "освободить тех, кто 23 января был произвольно задержан за осуществление своего права на мирные собрания".

Авторы заявления пообещали продолжить следить "за реакцией России на международные призывы к безотлагательному освобождению Алексея Навального и всех произвольно задержанных протестующих и журналистов, а также к проведению уголовного расследования отравления господина Навального".

Протесты в Москве

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G7 Жозеп Боррель Алексей Навальный Новичок

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