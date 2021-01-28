Песков заявил, что не читал новое расследование Bellingcat и Insider

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В Кремле не читали последнее расследование о предполагаемых сотрудниках ФСБ, в котором утверждается, что они могут быть причастны к серии убийств.

"К сожалению, нет, не ознакомился. Чем больше таких расследований, тем меньше времени остается на знакомство с ними", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что "зачастую их качество не является основанием для такого знакомства, просто не хочется тратить время".

Накануне было опубликовано очередное расследование Bellingcat и The Insider. Оно стало продолжением совместного материала The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel, согласно которому Алексей Навальный был отравлен сотрудниками ФСБ. В новой статье представлена версия о причастности этих людей к убийствам.

Навальному стало плохо 20 августа 2020 года в полете из Томска в Москву. Сначала он попал в больницу Омска, а затем был перевезен на лечение в Берлин. Там специалисты сообщили об отравлении оппозиционера нервно-паралитическим веществом "Новичок".

До недавнего времени Навальный проходил реабилитацию в Германии, а 17 января вернулся в Москву, после чего был сразу задержан. Ему назначен арест до 15 февраля.