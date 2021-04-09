В Кремле не увидели повода для проверки доходов Кадырова

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Кремль ориентируется на декларации и данные спецслужб по теме доходов руководителей регионов, в том числе главы Чечни Рамзана Кадырова, расследования СМИ не являются поводом для дополнительных проверок, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Непосредственные данные, которые проверяют соответствующие антикоррупционные подразделения, гораздо более достоверны, чем те данные, которые указываются в СМИ. Нет повода для дополнительных проверок, потому что те данные, которые главы регионов и государственные чиновники декларируют, они и так проверяются самым тщательным образом", -объяснил он.

"Расследование - это одно, а декларирование - это другое. Все главы регионов заполняют и сдают декларации, которые затем проверяются соответствующими подразделениями. При необходимости осуществляется более тщательная проверка. Поэтому в данном случае мы все-таки ориентируемся на официальные данные и официальные результаты проверок специальных служб на этот счет", - отметил Песков.

Пескову задали уточняющий вопрос о том, как коррелируются между собой сведения соответствующих журналистских расследований о доходах Кадырова и данные проверяющих органов.

"Я, честно говоря, сверкой не занимался и не занимаюсь. Мы ориентируемся в первую очередь на результаты официальных проверок, которые наши антикоррупционные подразделения осуществляют", - сказал он.

На вопрос, следят ли эти подразделения за публикациями СМИ на этот счет или работают только с самим декларациями, он ответил: "Они исходят из первоисточников. Любая собственность человека, его банковские активы, его инвестиционная деятельность, недвижимость - все это тщательно проверяется".

По мнению Пескова, антикоррупционное подразделение выполняет свои функции должным образом.

На уточняющий вопрос, насколько то, что опубликовано, соответствует действительности и мнению этих органов, он ответил: "Этого я не могу сказать".

7 апреля Песков заявил, что не знаком с расследованием "Проекта" о главе Чечни и обещал вернуться к этой теме позднее. О расследовании, в котором высказывается мнение о несоответствии реальных доходов Кадырова его официальной декларации, его спросили на брифинге. Журналисты попросили уточнить, насколько опубликованная информация коррелируется со сведениями администрации президента России об имуществе Кадырова.