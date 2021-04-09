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В Кремле не увидели повода для проверки доходов Кадырова

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Кремль ориентируется на декларации и данные спецслужб по теме доходов руководителей регионов, в том числе главы Чечни Рамзана Кадырова, расследования СМИ не являются поводом для дополнительных проверок, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Непосредственные данные, которые проверяют соответствующие антикоррупционные подразделения, гораздо более достоверны, чем те данные, которые указываются в СМИ. Нет повода для дополнительных проверок, потому что те данные, которые главы регионов и государственные чиновники декларируют, они и так проверяются самым тщательным образом", -объяснил он.

"Расследование - это одно, а декларирование - это другое. Все главы регионов заполняют и сдают декларации, которые затем проверяются соответствующими подразделениями. При необходимости осуществляется более тщательная проверка. Поэтому в данном случае мы все-таки ориентируемся на официальные данные и официальные результаты проверок специальных служб на этот счет", - отметил Песков.

Пескову задали уточняющий вопрос о том, как коррелируются между собой сведения соответствующих журналистских расследований о доходах Кадырова и данные проверяющих органов.

"Я, честно говоря, сверкой не занимался и не занимаюсь. Мы ориентируемся в первую очередь на результаты официальных проверок, которые наши антикоррупционные подразделения осуществляют", - сказал он.

На вопрос, следят ли эти подразделения за публикациями СМИ на этот счет или работают только с самим декларациями, он ответил: "Они исходят из первоисточников. Любая собственность человека, его банковские активы, его инвестиционная деятельность, недвижимость - все это тщательно проверяется".

По мнению Пескова, антикоррупционное подразделение выполняет свои функции должным образом.

На уточняющий вопрос, насколько то, что опубликовано, соответствует действительности и мнению этих органов, он ответил: "Этого я не могу сказать".

7 апреля Песков заявил, что не знаком с расследованием "Проекта" о главе Чечни и обещал вернуться к этой теме позднее. О расследовании, в котором высказывается мнение о несоответствии реальных доходов Кадырова его официальной декларации, его спросили на брифинге. Журналисты попросили уточнить, насколько опубликованная информация коррелируется со сведениями администрации президента России об имуществе Кадырова.

Рамзан Кадыров Чечня Кремль Дмитрий Песков Проект

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