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Партия на базе "Справедливой России" решила бороться за второе место в Думе

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Обогнать КПРФ и ЛДПР и стать второй по численности фракцией в Государственной Думе намерена новая политическая партия на базе "Справедливой России".

"Как минимум, будем бороться за второе место на выборах в сентябре этого года", - сказал лидер "Справедливой России" Сергей Миронов журналистам в четверг, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Его поддержали лидеры двух других партий - Геннадий Семигин ("Патриоты России") и Захар Прилепин ("За правду"), заявив, что объединение левопатриотических сил должно найти поддержку у избирателей.

Партии на церемонии, состоявшейся в четверг в Музее современной истории России на Тверской улице в Москве, подписали совместный политический манифест. В нем изложены основные позиции, с которыми объединенная структура пойдет на парламентские выборы в этом году.

Согласно документу, новая объединенная партия "Справедливая Россия - За правду" выступает за создание солидарной социально-ориентированной экономики с усилением роли государства. В частности, в манифесте перечислены: прогрессивная шкала налогообложения, госрегулирование цен естественных монополий и "национализация ключевых инфраструктурных отраслей", перераспределение доходов от центра к регионам, повышение пенсий, пособий и МРОТ, введение базового дохода для населения.

Кроме того, партии выступают за ужесточение уголовного наказания за коррупционные преступления с конфискацией имущества осужденных и близких родственников, выход из Болонской системы и постепенный отказ от ЕГЭ, прямые выборы мэров, отмену муниципального фильтра на губернаторских выборах.

Также новая политическая сила настаивает на самоопределении самопровозглашенных республик юго-востока Украины - ЛНР и ДНР.

Об объединении трех партий на базе парламентской "Справедливой России" было объявлено ранее в январе. Как ожидается, совместный съезд трех партий состоится 22 февраля в Москве. Новая партия будет называться "Социалистическая партия Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (коротко - "Справедливая Россия - За правду"), председателем будет Миронов, а Семигин и Прилепин - сопредседателями.

Справедливая Россия Сергей Миронов

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